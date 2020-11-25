Губернатор Ямала объявил об окончании дистанционного обучения школьников

С 1 декабря 2020 года на Ямале ученики 6 – 11 классов возвращаются в школы. Об этом в среду, 25 ноября, заявил губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов.

«За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в два раза. Стабилизировалась и общая ситуация – в последние дни количество заболевших медленно, но идет вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме», – сообщил губернатор Артюхов на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 25.11.20

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