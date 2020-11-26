Столица Ямала вышла в лидеры по числу заболевших коронавирусом

На Ямале от коронавируса умерли еще трое человек. Общее число умерших достигло 246 человек, следует из данных, опубликованных в среду, 25 ноября, оперштаба ЯНАО.

Скончались мужчины 63 и 90 лет из Ноябрьска и Нового Уренгоя, а также 83-летняя жительница Салехарда.

Общее число заболевших в округе достигло 25 557 человек, в том числе 198 за последние сутки. Выздоровели 17 223 человек, из них 114 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1495 пациентов. 60 человек находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии. 21 пациент с подтвержденным COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 14 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 647 вахтовиков.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Салехарде (27 случаев), Ноябрьске (26 случаев) и в Пуровском районе (24 случая).

Салехард, Николай Юрьев

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