«Ожидали, что ситуация будет непростой»: зачем ямальская оппозиция поддержала проект бюджета региона

С учетом принятого бюджета, 2021 год не будет трудным для жителей Ямала. Об этом заявил в четверг, 26 ноября, руководитель фракции «Справедливой России» в заксобрании ЯНАО Максим Лазарев.

На заседании законодательного собрания 26 ноября проект бюджета Ямала на 2021 – 2023 годы был одобрен большинством голосов депутатов. Представлявшая бюджет заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова отметила, что бюджет формировался в условиях двух серьезных финансовых вызовов: неблагоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках и пандемии коронавируса. Несмотря на это, удалось сохранить социальную направленность главного финансового документа региона.

Доходы бюджета в 2021 году составят 191,5 млрд рублей, расходы – 246 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 54,8 млрд рублей. Основной причиной снижения прогноза доходов является уменьшение поступлений от налога на прибыль организаций в результате падения спроса и цен на нефтяном рынке. По остальным доходным источникам в бюджете сохраняется положительная динамика. Главными источниками доходов будут налог на имущество организаций (40%), налог на прибыль организаций (33%), налог на доходы физических лиц (20%).

Социально значимые расходы бюджета превысят 80%. Основные направления – улучшение жилищных условий, обеспечение качественной медицинской помощью, инновационным образованием северян, социальная защита населения, поддержка людей старшего поколения и молодёжи.

На дотации муниципальным образованиям будет направлено 29% расходов бюджета, на образование – 16%, на здравоохранение – 14%, на энергетику и ЖКХ – 10%, на транспорт – 9%. Непосредственно на социальную защиту планируется потратить 8% расходной части бюджета, еще 2% достанется АПК.

«Сохраним финансирование приоритетных направлений – это медицина, жилье, дороги, поддержка семей. Продолжим расселение аварийного фонда – в новые квартиры в следующем году переедут более 3500 семей. Благодаря жилищным программам условия смогут улучшить более 1300 семей. Много планов в здравоохранении – продолжим оснащать больницы и поликлиники современным диагностическим оборудованием. Сохранятся выплаты для медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. В полном объеме продолжится выплата регионального материнского капитала, льготные перелеты для детей из многодетных семей. Расширим поддержку одарённых детей – помимо существующих выплат за достижения, добавим новую стипендию для студентов-медиков, которые после выпуска приедут работать на Ямал», – заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Продолжится финансирование антикризисных мер, связанных с поддержкой граждан, отраслей экономики в период восстановления после пандемии. В первую очередь, средства будут направлены на укрепление системы здравоохранения и поддержку населения, особенно уязвимых групп граждан и безработных, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджет развития в 2021 году сохранится, доля его расходов составит около 30%. В автономном округе продолжится развитие всех инфраструктурных проектов. Финансовые ресурсы будут направлены на строительство современных детских садов, школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, ЖКХ и инженерной инфраструктуры. Всего в 2021 году планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 социальных объектов.

Округ в 2021 году будет субсидировать 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрутов. Начнется субсидирование пяти новых маршрутов – Надым – Сочи, Надым -Симферополь, Ноябрьск – Сочи, Красноселькуп – Тюмень и Красноселькуп – Салехард.

Оценивая бюджет предстоящего года, Максим Лазарев отметил, что фракция «Справедливой России» в законодательном собрании ЯНАО поддерживает проекта закона об окружном бюджете, потому что его приоритетом остаются интересы граждан, сохраняются все меры поддержки, в том числе по авиаперевозкам. «Социальный сектор, несмотря на глобальные экономические спады, продолжает наращивать финансирование. Уверен 2021 год если для кого и будет трудным, то только не для ямальцев», – заявил Лазарев.

Коллега эсера по законодательному собранию, руководитель фракции ЛДПР Александр Голубенко отметил, что либерал-демократы детально проработали проект бюджета Ямала и ожидали, что ситуация будет непростой, с учетом падения спроса и цен на сырьевые ресурсы. «Нам близки подходы, обозначенные главой региона, в части сохранения социальных обязательств и компенсации издержек за счет чиновников, – заявил Голубенко. – Сегодня это необходимая мера, к тому же, увеличиваются расходы в таких сферах, как здравоохранение и реализация жилищных программ. Это правильная расстановка приоритетов, поэтому наша партия приняла решение поддержать проект закона».

Салехард, Николай Юрьев

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