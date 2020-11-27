В Ноябрьске и Новом Уренгое зафиксированы новые смерти от коронавируса

Число умерших от коронавируса на Ямале достигло 250 человек. В пятницу, 27 ноября, оперштаб ЯНАО сообщил о том, что в округе от COVID-19 скончались четверо человек.

В Новом Уренгое умерли мужчина 46 лет и 81-летняя женщина. В Ноябрьске умерли мужчина и женщина, обоим было по 58 лет.

За сутки на Ямале заболели 199 человек. Общее число заболевших в округе достигло 25 756 человек. Выздоровели 17 324 человека, из них 101 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 1480 пациентов, 63 человека находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии. 24 пациента с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 18 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 665 вахтовиков.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Салехарде (24 случаев), Ноябрьске (23 случаев) и в Надымском районе (22 случая).

Салехард, Николай Юрьев

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