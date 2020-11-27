В Салехарде открылась переправа через Обь

Открылось движение по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги (ЯНАО). Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства округа.

Движение открылось 27 ноября с двенадцати часов дня. «На ледовой переправе Салехард – Лабытнанги открывается движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных – общей массой до 5 тонн, – сообщил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин. – Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме».

Решение открыть движение было принято после обследования переправы комиссией представителей ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО», ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по ЯНАО», ГИБДД и подрядной организации, АО «Ямалавтодор». Несмотря на теплую погоду, подрядная организация наморозила необходимую толщину льда и открыла движение в срок.

Сейчас идут работы по устройству второй и третьей полосы ледовой переправы. Проезд по ним будет открыт поэтапно при достижении нужной толщины льда. С восьми часов вечера 27 ноября суда на воздушной подушке «Нептун-23» прекращают перевозку пассажиров.

Салехард, Николай Юрьев

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