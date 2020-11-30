На Ямале возросло число умерших от COVID-19

Число умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 257 человек. В понедельник, 30 ноября, оперштаб ЯНАО сообщил о смерти от COVID-19 троих человек.

В Новом Уренгое скончался мужчина 67 лет. В Надыме коронавирус унес жизни двоих мужчин, 59 и 76 лет.

За сутки на Ямале заболели 194 человека. Общее число заболевших в округе достигло 26 343 человек. Выздоровели 17 654 человека, в том числе 98 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1441 пациент, 58 человек находятся в тяжелом, четверо – в крайне тяжелом состоянии. 22 пациента с подтвержденным COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 19 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 718 вахтовиков.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (21 случай) Тазовском (18 случаев) и Пуровском (17 случаев) районах.

Салехард, Николай Юрьев

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