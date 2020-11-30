На Ямале пожаловаться на чиновников можно будет через мобильное приложение

На Ямале началась апробация «платформы обратной связи» на портале Госуслуг. Проект работает по принципу «единого окна» и позволяет подать обращение или жалобу на органы государственной власти через мобильное приложение, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Платформа обратной связи» – это подсистема портала Госуслуг, предназначенная для оперативного взаимодействия граждан с различными государственными структурами. Подать обращение или жалобу можно через виджеты на сайтах государственных органов власти и местного самоуправления, а также установив мобильное приложение «Госуслуги. ПОС».

«Платформа обратной связи» ранее была апробирована в девяти российских регионах. На сегодняшний день, используя новые технологии, жители региона смогут направить электронное обращение по вопросам, охватывающим все сферы жизнедеятельности, как через виджеты на сайтах органов власти, так и через приложение платформы, которое доступно для скачивания в AppStore и Google Play», – рассказал первый заместитель директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.

Мобильное приложение позволяет просматривать на карте сообщения других пользователей, следить за ходом их решения, получать уведомления о проделанной работе и принятых решениях, оценивать результат. Срок отработки сообщения, направленного через платформу – от 1 до 10 дней. При необходимости, срок рассмотрения обращения может быть увеличен до 30 дней.

Проект реализуется Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Работу по сбору, мониторингу и отработке сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей округа через «Платформу обратной связи», на Ямале координирует окружной Центр управления регионом (ЦУР), который был открыт 17 ноября этого года.

Салехард, Николай Юрьев

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