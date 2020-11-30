Ямал договорился о сотрудничестве с «Яндексом»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина подписали соглашение о сотрудничестве. Правительство ЯНАО и «Яндекс» намерены совместно развивать цифровую экономику, образовательную среду, наращивать кадровый потенциал, поддерживать предпринимательство и социальные инициативы, сообщили в понедельник, 30 ноября, в пресс-службе правительства автономного округа.

Ямал заинтересован в новых цифровых сервисах, направленных на повышение качества государственного управления, госзакупок, строительства, образования и медицины. «Один из моих приоритетов – программа повышения качества образования, – заявил Дмитрий Артюхов. – Это гораздо сложнее, чем просто построить новую школу, нужно наладить учебный процесс, сделать его современным. Поэтому мы заинтересованы в качественных цифровых сервисах. Помимо этого, нас интересуют решения в области умной аналитики, которые позволят эффективно развивать систему госуправления, закупки».

Сервисы «Яндекса» уже работают в округе. К бесплатной цифровой платформе Яндекс.Учебник подключены более 37000 ямальских школьников и более 2000 педагогов. С этого года на Ямале работает образовательный проект «Яндекс.Лицей» – бесплатные двухгодичные курсы для старшеклассников по изучению языка Python и основ промышленного программирования. К проекту подключились 18 школьников. Для повышения квалификации педагогов применяется программа «Я-учитель». В онлайн-интенсиве по этой программе уже приняли участие 880 учителей Ямала.

Салехард, Николай Юрьев

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