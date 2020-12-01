На Ямале подтверждены новые жертвы коронавирусной инфекции

Четверо человек скончались от коронавируса на Ямале. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил оперштаб ЯНАО.

В Новом Уренгое скончались мужчины 49 и 62 лет. В Салехарде умерли также двое мужчин, 77 и 82 лет. Таким образом, от коронавируса на Ямале за время пандемии умер 261 человек.

За сутки на Ямале заболели 198 человек. Общее число заболевших в округе с начала пандемии – 26 541 человек. Выздоровели 17 907 человек, в том числе 253 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1412 пациентов. 70 человек находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии. 17 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 22 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 740 вахтовиков.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (28 случаев) Надымском районе (26 случаев) Новом Уренгое (23 случая).

Салехард, Николай Юрьев

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