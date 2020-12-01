В Надымском районе заработал единый телефонный номер по «коронавирусным» вопросам

В Надымском районе заработал единый телефонный номер по вопросам COVID-19. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Телефонный номер 8 (800) 300-07-17 доступен в будние дни с 08:00 до 18:00, в выходные – с 08:00 до 12:00. В сутки колл-центр принимает в среднем 1000 звонков. В тестовом режиме телефон горячей линии работал до 30 ноября, сейчас запущен в полную мощность.

Жителей консультируют десять сотрудников надымской ЦРБ совместно с волонтерами, прошедшими специальное обучение. Позвонив в колл-центр, можно вызвать врача на дом, заказать доставку лекарственных средств и получить информацию о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.

В виртуальной мини-АТС есть функция автообзвона, с помощью которой робот информирует жителей об отрицательных результатах теста на коронавирус. Для этого пациент должен оставить актуальный номер телефона. Информацию надо прослушать до конца или дозвон будет повторяться.

Надым, Николай Юрьев

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