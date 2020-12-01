В Ноябрьске «ясновидящая» по телефону убедила женщину перевести почти 3 млн рублей за снятие порчи

Жительница Ноябрьска перевела лжецелительнице 2,8 млн рублей за снятие порчи с семьи. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Жительнице города Ноябрьска поступили звонки от лжецелительницы – «ясновидящей», которая предложила снять порчу с семьи потерпевшей. Мошеннице удалось убедить потерпевшую перевести ей 2,8 млн рублей.

Как подчеркнули в прокуратуре, несмотря на призывы к гражданам остерегаться хищений посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, число таких преступлений не уменьшается. За неделю с 23 по 29 ноября на Ямале зарегистрировано 28 таких преступлений, ущерб от которых превысил 4 млн рублей.

Одним из наиболее распространенных способов хищения остается получение под различными предлогами информации о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу. После получения такой информации мошенники выводят средства через сервисы дистанционного банковского обслуживания.

Ноябрьск, Николай Юрьев

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