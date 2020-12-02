В двух городах Ямала от коронавируса умерли четверо человек

На Ямале от коронавируса вновь скончались четверо человек. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил оперштаб ЯНАО.

В Ноябрьске умерли мужчина 62 лет и женщина 69 лет. В Новом Уренгое скончались двое мужчин, 52 и 69 лет. Всего от коронавируса на Ямале за время пандемии умерли 265 человек.

За сутки на Ямале заболели 199 человек. Общее число заболевших в округе с начала пандемии – 26 740 человек. Выздоровели 18 154 человек, в том числе 247 за последние сутки.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1331 пациент. 69 человек находятся в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии. 17 пациентов с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовых рабочих за сутки выявлено 13 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 753 вахтовиков.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (32 случая), Надымском районе (29 случаев) и Муравленко (26 случаев).

Салехард, Николай Юрьев

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