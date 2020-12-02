На Ямале начали разработку закона о «часах тишины»

Ямальские единороссы запускают опрос среди жителей округа в соцсети «Вконтакте», чтобы выяснить их отношение к продлению «часов тишины». За два дня декабря в партию с просьбой о продлении «часов тишины» уже обратились 23 человек, сообщили в пресс-сдужбе регионального отделения «Единой России».

Всего за два дня в рамках дистанционных приемов граждан, которые проводят депутаты «Единой России», в региональную общественную приемную председателя «ЕР» Дмитрия Медведева обратились 87 ямальцев. Больше четверти обратившихся жаловались на бесконечный шум от перфоратора при проведении соседями строительных работ, громкую музыку под окнами от «автодискотек» и другие нарушения покоя и тишины.

«Принимая во внимание количество обращений, «Единая Россия» решила запустить опрос среди ямальцев в соцсети «ВКонтакте», – рассказала руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь. – Мы предлагаем закрепить на региональном уровне дополнительное время на отдых в будни с 22:00 до 8:00 и до 10:00 в выходные и праздничные дни». По словам Фиголь, несколько заявителей предложили ввести дополнительные часы отдыха в обеденное время с 12:00 до 14:00. Единороссы надеются, что опрос даст более полную картину мнений, чтобы решение о введении более строгих ограничений учитывало интересы всех жителей округа.

Как писал «Новый День», 19 ноября во время прямого эфира в соцсети «Инстаграм» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил депутатам от «Единой России» разработать региональный закон «О тишине» с учетом того, что в пандемию люди стали больше времени находиться дома. Глава региона призвал соблюсти «золотую середину», чтобы учесть интересы и тех жителей округа, кому нужен отдых, и тех, кто хочет сделать ремонт.

В начале 2020 года на Ямале уже рассматривали возможность изменения региональной нормы «О тишине». Речь шла о нарушении покоя в вечернее время при производстве ремонтных, строительных и погрузочно-разгрузочных работ. Сейчас депутаты «Единой России» взялись более тщательно проработать законопроект, напрямую учитывая мнения жителей округа.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 02.12.20

В двух городах Ямала от коронавируса умерли четверо человек. / В Ноябрьске «ясновидящая» по телефону убедила женщину перевести почти 3 млн рублей за снятие порчи. / В Надымском районе заработал единый телефонный номер по «коронавирусным» вопросам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»