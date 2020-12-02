На Ямале чиновники на годы отложили расселение жильцов опасного дома, 7 лет назад признанного аварийным

В Лабытнангах прокуратура через суд обязала местную администрацию расселить многоквартирный жилой дом на четыре года раньше установленного чиновниками срока. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Проверка, проведенная прокуратурой города Лабытнанги, установила, что жильцы многоквартирного дома № 27 по улице Речная с 2013 года живут в здании, признанном аварийным и подлежащим сносу. Изначально расселение дома было запланировано на 2020 год, однако, местные чиновники перенесли его на 2025 год.

Городской прокурор подал иск в суд с требованием обязать администрацию пересмотреть срок расселения граждан. Суд удовлетворил требование прокуратуры и обязал городских чиновников расселить аварийный дом уже в 2021 году.

Лабытнанги, Николай Юрьев

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