Мэрия Ноябрьска покупает школу искусств почти за четверть миллиарда рублей

Городские власти Ноябрьска выкупают у застройщика здание школы искусств за более, чем четверть миллиарда рублей. До конца года процесс передачи здания городу должен завершиться.

Администрация провела Торги по приобретению вновь построенного здания школы искусств в 8 микрорайоне Ноябрьска в муниципальную собственность. Стоимость трехэтажного здания для городского бюджета – почти 253 млн рублей.

Школа искусств рассчитана на 350 мест. Внешняя и внутренняя отделка полностью завершена. Здание предназначено для занятий декоративно-прикладными и художественными дисциплинами, адаптировано для маломобильных граждан, имеет пандусы и лифт. Компания «Аляска» закончила строительство этой осенью, сообщает «Ноябрьск 24».

Ноябрьск, Николай Юрьев

Ноябрьск. Другие новости 03.12.20

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