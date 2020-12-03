В школах Ямала появится спецменю для аллергиков, диабетиков и детей с орфанными заболеваниями

В будущем году на Ямале появится специальное меню для школьников, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на пресс-сконференции в четверг, 3 декабря, сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Новое меню будет разработано для детей с фенилкетонурией, диабетом, целиакией, муковисцидозом, пищевыми аллергиями и заболеваниями органов пищеварения. Методическую поддержку при разработке нового меню окажет московский институт отраслевого питания.

Салехард, Николай Юрьев

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