Власти Ямала обещают учителям медали и деньги за классное руководство

Власти Ямала заявили об увеличении поддержки отличников, победителей и призеров олимпиад, а также для классных руководителей. Об этом на пресс-конференции в четверг, 3 декабря, сообщила сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

«По инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в этом году размер премий и стипендий для отличников, победителей и призеров различных олимпиад и их наставников увеличен в несколько раз. Мера поддержки будет действовать и в будущем году», -заявила Марина Кравец.

Приоритетом 2021 года станут новые программы воспитания усиленной патриотической направленности. Для поддержки классных руководителей с 2021 года будет учреждена медаль за классное руководство. К медали будет прилагаться выплата в размере 25 тысяч рублей.

Салехард, Николай Юрьев

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