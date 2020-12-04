На Ямале снизилась смертность от коронавируса

Количество умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 270 человек. В пятницу, 4 декабря, оперштаб ЯНАО сообщил о двоих умерших от COVID-19.

Скончались мужчины 62 и 63 лет в Салехарде и Ноябрьске. Сейчас в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 62 пациента, 14 человек с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Всего сейчас с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1293 пациента.

За сутки на Ямале заболели 192 человека. Общее число заболевших в округе с начала пандемии превысило 27 тысяч человек и составило 27 123 случая COVID-19.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 22 случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 798 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Пуровском районе (26 случаев), Новом Уренгое (25 случаев) и Салехарде (24 случая).

Выздоровели за сутки 257 человек. Всего с начала пандемии на Ямале от COVID-19 вылечились 18 676 человек.

Салехард, Николай Юрьев

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