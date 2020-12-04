В ЯНАО поставили рекорд России по углублению моря

На Ямале при реконструкции «Морского канала» поставили абсолютный рекорд России. Со дна Обской губы изъяли 32 млн кубометров грунта, сообщили в пресс-службе ФГУП «Гидрографическое предприятие».

Работы по углублению дна при реконструкции объекта «Морской канал» (судоходный подходной канал в Обской губе Карского моря) успешно завершены. Это позволит уже в нынешнюю зимне-весеннюю навигацию обеспечить движение крупнотоннажных судов и вывоз морским транспортом сжиженного природного газа и сжиженного газового конденсата. Работы были выполнены в течение 79 дней.

Реконструкция «Морского канала» входит в федеральный проект «Северный морской путь». Заказчиком строительства «Морского канала» является ФГУП «Гидрографическое предприятие» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), исполнителем дноуглубительных работ – ООО «Мордрага». Общее количество привлеченных к проекту членов экипажа и персонала компании составило более 1000 человек.

«Морской канал предназначен для обеспечения круглогодичного движения морского транспорта, необходимого для реализации углеводородных проектов, проводимых в Обской губе. Реконструкция потребовалась ввиду значительного увеличения планируемого грузооборота и, как следствие, увеличения судопроходов по Морскому каналу», – сообщил заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути (СМП) Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

Максимальное число судопроходов по каналу, до четырех в сутки, будет достигнуто уже в 2023 году. В перспективе, при реализации всех намеченных планов до 2030 года канал будет способен обеспечить до девяти проходов судов в сутки, сообщил генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Юрий Михов.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 04.12.20

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