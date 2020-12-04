На переправе Салехард – Лабытнанги открыли дополнительную полосу для движения

С 12 часов дня 4 декабря на ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» открыто движение по третьей полосе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

При этом первая полоса временно закрывается для доработок, автомобилисты могут пользоваться второй и третьей полосой.

Как сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев комиссия обследовала последнюю полосу на соответствие нормам и стандартам. Толщина льда позволяет безопасно проезжать всем видам транспорта массой до 3,5 тонн и гусеничному транспорту до 5 тонн.

Сейчас продолжаются работы по намораживанию трассы. Подрядчик ждет холодов, чтобы начать повышать тоннаж переправы.

Как писал «Новый День», первую полосу ледовой переправы Салехард – Лабытнанги открыли для автомобилистов 27 ноября. 1 декабря была открыта вторая полоса и запущено двустороннее движение.

Салехард, Николай Юрьев

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