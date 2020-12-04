С Ямала в Приморье отправили тонны ломаных рогов

Десять тонн лома рогов северного оленя отправлены поездом в Приморье. Рога предназначаются для изготовление лекарств и биологически активных добавок, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Лом рогов был получен от оленеводческих предприятий Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Специалисты Россельхознадзора проверили партию, претензий к продукции или сопроводительным документам у них не возникло. Груз был отправлен со станции Лабытнанги (ЯНАО) в Приморский край, предприятию «Уссуриэкспорт».

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