Число жертв коронавируса на Ямале достигло 275 человек

Количество умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 275 человек. В понедельник, 7 декабря, оперштаб ЯНАО сообщил о двоих умерших от COVID-19.

Скончались мужчина 82 лет в Салехарде и женщина 55 лет в Надымском районе. В больницах округа в тяжелом состоянии находятся 58 пациентов, еще один – в крайне тяжелом состоянии, 16 человек с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на 7 декабря с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализированы 1305 пациентов.

За сутки на Ямале заболел 191 человек. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составляет 27 701.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4835 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе (29 случаев), Ноябрьске (28 случаев) и Губкинском (24 случая).

Выздоровели за сутки 209 человек (19 347 с начала пандемии).

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