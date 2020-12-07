На Ямале налоговики обманули бюджет на 26 миллионов рублей

Трое сотрудников межрайонной инспекции ФНС №2 по ЯНАО незаконно вернули гражданам НДФЛ более, чем на 26 млн рублей. Но деньги налогоплательщикам налоговики не отдали и стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, в Новом Уренгое с 2016 по 2018 годы сотрудница межрайонной инспекции ФНС №2 по ЯНАО внесла в системный комплекс службы заведомо недостоверные сведения о переплате рядом физических лиц НДФЛ и о наличии решений о возврате налогоплательщикам сумм этих переплат. Начальник и заместитель инспекции с превышением своих должностных полномочий обеспечили перечисление этим физическим лицам, в общей сложности, 26,3 млн рублей.

Сами налогоплательщики не знали об истинных намерениях сотрудницы налоговой и передали ей все поступившие на счета деньги. Налоговичка распорядилась деньгами по собственному усмотрению. Ущерб бюджету РФ составил 26,3 млн рублей.

За время следствия было допрошено свыше 100 свидетелей, выполнен комплекс криминалистических экспертиз, в помещениях. МИФНС № 2 по ЯНАО были изъяты документы, подтверждающие проведенные выплаты. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 13 млн рублей был наложен арест. Сейчас следствие завершено, обвинительное заключение направлено в суд.

Новый Уренгой, Николай Юрьев

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