На Ямал привезли вакцину от коронавируса, но получат ее немногие

На Ямал привезли 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» от коронавирусной инфекции. Это вторая партия вакцины, она предназначена для медиков, учителей и соцработников, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Вакцинация начинается с понедельника, 7 декабря. «В первую очередь, вакцину получат люди из групп повышенного риска – работники медицины, образования и социальной сферы, которые чаще других сталкиваются с инфекцией в силу своей профессии», – рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

500 доз отечественного препарата доставлены на окружной склад в СПИД-Центр. Вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки, при температуре -18°C, в защищенном от света месте. Для этого будут использоваться специальные охлаждающие контейнеры.

Эффективность вакцины «Гам-КОВИД-Вак», согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второго компонента на 21 день. Это двухкомпонентная векторная вакцина, содержащая ослабленные частицы коронавируса Sars-CoV-2, которые неспособны размножаться в организме человека, поэтому от прививки заболеть нельзя.

Массовая иммунизация населения начнется после отработки технологических регламентов и запуска вакцины в оборот. Процедура будет проходить поэтапно, особое внимание уделят группам риска. Первая партия вакцины поступила на Ямал в начале октября. Прививку получили медработники Ноябрьска, выразившие добровольное согласие.

Салехард, Николай Юрьев

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