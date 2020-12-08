Ямал приблизился к порогу в 28 тысяч заболевших коронавирусом

Количество умерших от коронавируса на Ямале достигло 278 человек. Во вторник, 8 декабря, оперштаб ЯНАО сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

Скончалась женщина 72 лет в Салехарде, а также мужчина 79 лет и женщина 92 лет в Ноябрьске. В больницах округа в тяжелом состоянии находятся 54 пациента, еще один – в крайне тяжелом состоянии, 16 человек с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на 7 декабря с коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1291 пациент.

За сутки на Ямале заболели 190 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 27 891 человека. При сохранении такого уровня заболеваемости уже 9 днепбря Ямал преодолеет порог в 28 тысяч заболевших.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4844 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое ( 36 заболевших), Надымском районе (32 случая COVID-19) и Пуровском районе (25 случаев).

Выздоровели с начала пандемии 19 575 человек, в том числе 228 за последние сутки.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 07.12.20

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