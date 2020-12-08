На Ямале для беременных и мам с новорожденными детьми выделили бесплатное жилье

В Пуровском районе власти предоставили жилье для беременных женщин и мам с новорожденными детьми на период медицинского наблюдения врачами в Тарко-Сале. Для этого глава района Антон Колодин решил выделить отдельную квартиру, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Колодин принял решение о передаче одной квартиры в безвозмездное пользование благотворительному фонду социальной поддержки граждан «Надежда». Теперь ею бесплаьтно смогут воспользоваться жительницы национальных поселков района, вынужденные находиться в райцентре по медицинским показаниям.

«Очень важно обеспечить необходимые условия и медицинскую помощь всем пуровским мамам, независимо от их прописки. Несколько часов, а то и суток, которые уйдут на дорогу до ближайшего родильного отделения, могут сыграть роковую роль. Поэтому мы решили урегулировать этот вопрос, и создать равные условия для всех женщин, живущих и в тундре, и в национальных сёлах», – заявил Колодин по итогам встречи с активисткой общественного движения «Ямал-Потомкам!» Светланой Пяк.

Временный приют для коренных пуровчанок, ведущих традиционный образ жизни, работает в Тарко-Сале с 2012 года работает. Однако, его услугами не могли воспользоваться жительницы отдаленных национальных поселков из не кочевых семей. Им приходилось арендовать жилье, если требовалось задержаться в райцентре по медицинским показаниям.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 08.12.20

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