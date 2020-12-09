На Ямале резко снизилась смертность от коронавируса

На Ямале стабилизировалось число умерших от коронавируса. Впервые за последние 10 дней оперштаб ЯНАО не сообщил в среду, 9 декабря, ни об одном умершем от COVID-19/
За сутки на Ямале заболели 192 человека. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 28 083человека.
Среди вахтовиков за сутки выявлено восемь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4852 вахтовых рабочих.
Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе и Пуровском районе (по 26 случаев) и в Губкинском (23 заболевших).
Выздоровели с начала пандемии 19 809 человек, в том числе 234 за последние сутки.
Салехард, Николай Юрьев
Салехард. Другие новости 08.12.20
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