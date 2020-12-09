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Среда, 9 декабря 2020, 13:49 мск

Новости Ямал

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На Ямале резко снизилась смертность от коронавируса

На Ямале стабилизировалось число умерших от коронавируса. Впервые за последние 10 дней оперштаб ЯНАО не сообщил в среду, 9 декабря, ни об одном умершем от COVID-19/

За сутки на Ямале заболели 192 человека. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 28 083человека.

Среди вахтовиков за сутки выявлено восемь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4852 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Надымском районе и Пуровском районе (по 26 случаев) и в Губкинском (23 заболевших).

Выздоровели с начала пандемии 19 809 человек, в том числе 234 за последние сутки.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 08.12.20

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