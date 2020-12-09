В ЯНАО завершили проект, который обеспечит новое качество жизни в Салехарде

На Ямале открыли круглогодичный проезд по автодороге Салехард – Надым. Старт движению машин дал в среду, 9 декабря, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Трасса соединила западную и восточную части округа, связала столицу региона с основной сетью дорог. «Жители западной части округа очень долго ждали этого события. Это новые возможности для бизнеса – новые рабочие места, приход крупных сетевых компаний, развитие конкурентной среды. Это замечательный общий результат, который делает Ямал сильнее, а его жителей – ближе друг к другу», – сказал Артюхов.

Строительство дороги началось в 2011 году, ее строили . полностью за счет округа. На 344 километрах сооружено 53 моста и 46 оленьих переходов. В строительстве было задействовано более 25 дорожных организаций. В пиковый период на объекте работало более 2000 специалистов и более 300 единиц техники.

183 километра трассы пока останется в переходном, щебёночном покрытии. Это необходимо для мониторинга состояния грунта в условиях таяния мерзлоты и усиления слабых мест. Через несколько лет, когда дорога устоится, специалисты подберут наиболее оптимальный способ укладки покрытия, чтобы оно служило как можно дольше.

Ранее на участке между Надымом и Салехардом в холодное время года действовал зимник, а в межсезонье и летний период движение автомобилей прерывалось. Сейчас время в пути между городами сократилось в три раза, с 15 часов по зимнику до 4-5 часов по новой дороге. Трасса открывает возможности для крупных торговых сетей открыть свои магазины в Салехарде.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 09.12.20

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