Число вылечившихся от коронавируса на Ямале превысило 20 тысяч человек. Но количество умерших продолжает расти

На Ямале вновь от коронавируса погибли люди. Оперштаб ЯНАО в четверг, 10 декабря, сообщил о двоих умерших от COVID-19.

Мужчины 58 лет и 61 года скончались в Ноябрьске. За сутки на Ямале заболели 189 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 28 272 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 15 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4867 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Пуровском районе (24 случая), Надымском районе (23 заболевших) и в Ноябрьске (22 заболевших).

Выздоровел за сутки 231 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 20 040 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 08.12.20

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