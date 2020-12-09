российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 декабря 2020, 14:40 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Число вылечившихся от коронавируса на Ямале превысило 20 тысяч человек. Но количество умерших продолжает расти

На Ямале вновь от коронавируса погибли люди. Оперштаб ЯНАО в четверг, 10 декабря, сообщил о двоих умерших от COVID-19.

Мужчины 58 лет и 61 года скончались в Ноябрьске. За сутки на Ямале заболели 189 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 28 272 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 15 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4867 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Пуровском районе (24 случая), Надымском районе (23 заболевших) и в Ноябрьске (22 заболевших).

Выздоровел за сутки 231 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 20 040 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 08.12.20

На Ямале для беременных и мам с новорожденными детьми выделили бесплатное жилье. / Ямал приблизился к порогу в 28 тысяч заболевших коронавирусом. / На Ямале налоговики обманули бюджет на 26 миллионов рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,