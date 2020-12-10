Президент Владимир Путин поздравил ямальцев с юбилеем округа

Президент Владимир Путин поздравил жителей ЯНАО с 90-летием автономного округа. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе автономного округа.

Путин отметил, что история Ямала «одна из ярких, героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири». – говорится в поздравлении. «Самоотверженным трудом и упорством многих поколений ваших предшественников – геологов, строителей, газовиков, нефтяников – здесь была создана надежная инфраструктура для разведки и добычи полезных ископаемых, возведены города и поселки, электростанции и дороги. Сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ обладает мощным производственным, технологическим, кадровым потенциалом, вносит поистине неоценимый вклад в укрепление стратегических отраслей отечественной экономики, обеспечение энергетической безопасности страны», – говорится в поздравлении.

Путин также отметил, что в регионе успешно реализуются востребованные программы в сфере образования, поддержки материнства и детства, здравоохранения и культуры, экологии и туризма, а также уделяется неустанное внимание сбережению традиций коренных малочисленных народов Севера. Ямальцам президент пожелал новых свершений и всего самого лучшего.

Кроме Путина, поздравления с юбилеем округа прислали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и спикер областной думы Сергей Корепанов, главы ряда других регионов и руководители крупного бизнеса.

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