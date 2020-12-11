В ЯНАО зафиксированы новые смерти от коронавируса

На Ямале количество умерших от коронавируса достигло 283 человек. Оперштаб ЯНАО в пятницу, 11 декабря, сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

Скончались трое мужчин – двое в Новом Уренгое (60 и 67 лет) и один в Ноябрьске (88 лет). За сутки на Ямале заболели 187 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 28 459 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено девять случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4876 вахтовых рабочих.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске и Надымском районе (по 27 случаев) и Пуровском районе (26 заболевших).

Выздоровел за сутки 247 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 20 286 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 11.12.20

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