Прокуратура возбудила дело против югорской компании – виновника пожара на магистральном газопроводе на Ямале

На Ямале структура «Газпрома» год эксплуатировала магистральный газопровод, не заботясь о его промышленной безопасности, в результате чего произошла авария. Нарушения выявила проверка прокуратуры, сообщили в пятницу, 11 декабря, в пресс-службе надзорного ведомства ЯНАО.

Прокуратура провела проверку в связи с аварией, произошедшей в ночь на 2 ноября 2020 года на 60,5 км магистрального газопровода «Ямбург-Западная граница СССР». Тогда, по сообщению Минэнерго, произошел разрыв газопровода диаметром 1,4 метра, за которым последовал пожар. Погибших и пострадавших не было.

Трубопровод эксплуатировало ООО «Газпром трансгаз Югорск». Выяснилось, что, вопреки требованиям законодательства, предприятие в течение года эксплуатировало участок трубопровода без реализации необходимых мероприятий промышленной безопасности. В результате аварии, по формулировке прокуратуры, произошло сверхнормативное воздействие на атмосферу. Кроме того, предприятие о случившемся не известило органы прокуратуры и использовало неактуальную схему оповещения.

Природоохранный прокурор внес представление генеральному директору организации Петру Созонову, а также возбудил в отношении предприятия и его должностного лица административные дела о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ)..

По итогам прокурорской проверки на газопроводе актуализирована схема оповещения об авариях и рассчитана плата за сверхнормативные выбросы. Виновник аварии привлечен к дисциплинарной ответственности.

Салехард, Николай Юрьев

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