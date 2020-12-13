На Ямале объявлен долгожданный выходной. Но его придется отработать

На Ямале 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем. Об этом в соцсети «Инстаграм» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«31 декабря – выходной. Рабочий день переносится на 19 декабря», – сообщил глава региона.

«Я вижу, что тема в России активно обсуждается, наши ямальцы тоже на нее отреагировали. Много запросов на то, чтобы последний день в этом году стал выходным. Действительно, мы все, так или иначе, в этот день работаем в пол-силы. Вечер ответственный, надо все приготовить по дому, собраться. Мы приняли решение, что на предстоящей неделе поработаем подольше, сделаем субботу (19 декабря – ред.) рабочим днем, чтобы 31 декабря был выходным. Надеюсь, что многие организации к этому присоединятся и сделают так для своих коллективов», – пояснил свое решение губернатор Ямала.

Салехард, Николай Юрьев

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