Ямал преодолел порог в 29 тысяч заболевших коронавирусом

На Ямале количество умерших от коронавируса достигло 288 человек. Оперштаб ЯНАО в понедельник, 14 декабря, сообщил еще о двоих умерших от COVID-19.

Скончались лве женщины, в Ноябрьске (86 лет) и в Салехарде (87 лет). Еще трое жителей Ямала умерли от коронавируса в минувшие выходные.

За последние сутки на Ямале заболели 195 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 035 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено восемь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4903 вахтовых рабочих.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Пуровском (29 заболевших) и Надымском районах (28 случаев) и. Ноябрьске (27 новых заболевших).

Выздоровел за сутки 211 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 20 945 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 13.12.20

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