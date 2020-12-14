Единороссы объяснили, почему ямальцы не могли заказать продуктовые наборы для пенсионеров

Сайт акции «Северяне против коронавируса» не выдержал наплыва желающих подать заявку на доставку продуктового набора пожилым ямальцам. Первые сообщения об этом появились в группах в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи написали, что хотели оставить заявку на продовольственный набор, но сделать этого не удалось. «Моей бабушке 71 год, она живет в Салехарде, а я в Питере. Из-за короны сидит дома на самоизоляции, помочь ей некому. Слышала, что можно оставить заявку на сайте Северяне89, чтобы привезли ей продуктовый набор, но сайт не работает. Опять обман какой-то, сначала пообещаете и на этом все заканчивается!», – пишет одна из комментаторов.

В региональном отделении «Единой России», которое является организатором акции, заявили, что не рассчитывали на такой поток желающих. «С каждым днем количество заявок увеличивается. За две недели акции их число уже достигло 720 по округу. Да, действительно, в воскресенье 13 декабря с 10:00 до 13:00 сайт акции severyane89.ru не работал. Мы восстановили его работу и сделали все, чтобы такая ситуация не повторилась, приносим свои извинения», – цитирует руководителя исполкома партии Анастасию Казанцеву пресс-служба правительства ЯНАО.

Социальная акция направлена на обеспечение продуктовыми наборами одиноко проживающих граждан старше 65 лет. Заявку на получение продуктового набора можно оставить по телефону 8(34922)3-52-58.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 13.12.20

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