На Ямале заявили о стабилизации эпидемии коронавируса

Ямал вновь сокращает медицинские койки, предназначенные для больных коронавирусом. В окружном департаменте здравоохранения заявляют об уменьшении числа нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО, на понедельник, 14 декабря, в больницах Ямала свободно около 35% коек, а «эпидемический процесс приобрёл некоторую тенденцию к стабилизации». «В последнее время мы наблюдаем и освобождение коечного фонда. Медицинский персонал, задействованный в оказании помощи пациентам с коронавирусом, постепенно возвращается к оказанию плановой помощи, в которой так нуждаются пациенты», – заявила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Всего будет свернуто 265 коек. Как заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков, освободившиеся койки будут зарезервированы. В случае необходимости их и дальше будут использовать для лечения больных коронавирусом. Ранее в округе уже сокращали число коек для больныщ коронавирусной инфекцией.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 14.12.20

Ямал преодолел порог в 29 тысяч заболевших коронавирусом. / Единороссы объяснили, почему ямальцы не могли заказать продуктовые наборы для пенсионеров. / На Ямале объявлен долгожданный выходной. Но его придется отработать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»