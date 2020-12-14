Губернатор Дмитрий Артюхов подарит новогодние подарки троим особым детям

Губернатор Дмитрий Артюхов в этом году исполнит три новогодних желания детей-инвалидов. Глава округа принял участие в акции «Елка заботы», сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Акция проходит в регионе второй год. Суть акции – ее участники исполняют желания, присланные нуждающимися. В нынешнем году пожелания присылали дети с особенностями здоровья. Дмитрий Артюхов снял с елки три шарика с желаниями. В итоге, подарки от губернатора отправятся в Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск.

«В одной из открыток было желание мальчика, которому требуется периодически ездить на процедуры и хочется не отрываться от учебного процесса. Он просит новый компьютер – хорошее пожелание. Это добрый проект, когда каждый ямалец может внести свой вклад, чтобы помочь тем, кто в этом особо нуждается», – сказал Артюхов..

Председатель заксобрания Ямала Сергей Ямкин также снял с елки открытку с пожеланиями. Ему предстоит исполнить новогоднюю мечту Жени Тояровой из села Мужи.

Проект «Елка заботы» запустила партия «Единая Россия». Всего до конца января будет исполнено 250 желаний, которые собраны в местных отделениях партии и через сайт елказаботы.рф. Чаще всего дети просили гаджеты для дистанционного обучения и велосипеды. Кроме того, дети высказывали желание прокатиться на оленях с дедом Морозом и даже проехать в окружную столицу по дороге Надым-Салехард.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 14.12.20

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