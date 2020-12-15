На Ямале выросло число жертв коронавируса

На Ямале от коронавируса умер 291 человек. Оперштаб ЯНАО во вторник, 15 декабря, сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

Две женщины, 67 и 72 лет, скончались в Ноябрьске, в Новом Уренгое умерла 42-летняя пациентка.

За последние сутки на Ямале заболели 189 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 224 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 10 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4913 вахтовых рабочих.

Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (33 новых заболевших), в Пуровском районе (24 заболевших), Надымском районе и в Муравленко (по 21 случаю).

Выздоровел за сутки 231 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 21 176 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 14.12.20

Губернатор Дмитрий Артюхов подарит новогодние подарки троим особым детям. / На Ямале заявили о стабилизации эпидемии коронавируса. / Ямал преодолел порог в 29 тысяч заболевших коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»