На Ямале назначен куратор торговли, промышленности и инвестиций

Назначен первый заместитель директора департамента экономики ЯНАО. Им стал Валерий Миронов, сообщили во вторник, 15 декабря, в пресс-службе правительства автономного округа.

Ранее в департаменте экономики Ямала Валерий Миронов работал проектным менеджером. В новой должности он будет курировать развитие предпринимательства, промышленности, инвестиционную политику, торговлю и развитие конкуренции.

Валерию Миронову 32 года. Он выпускник Пензенского государственного университета, обучается в магистратуре Финансового университета при Правительстве России. Проходил повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Миронов работал на различных должностях в министерстве инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области. Занимал пост первого заместителя министра экономики Пензенской области.

Конкурс на управленческие должности в департаменте экономики Ямала стартовал в августе. Заявки поступили от 43 претендентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Чебоксар, Пензы, Пскова, Мурманска, Алтайского края, Бурятии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Московской, Новосибирской и Тюменской областей.

Салехард, Николай Юрьев

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