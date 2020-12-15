Жители Ямала смогут в новогодние каникулы обратиться за медицинской помощью к узким специалистам В округе в праздники развернут дополнительные койки для коронавирусных больных

На Ямале в новогодние праздники в больницах создадут резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом и другими заболеваниями. Об этом во вторник, 15 декабря, заявил директор департамента здравоохранения автономного округа Сергей Новиков.

Заявление чиновника прозвучало на заседании координационного совета при правительстве ЯНАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор Дмитрий Артюхов потребовал выстроить работу системы здравоохранения таким образом, чтобы все жители округа могли оперативно получить медицинскую помощь, в том числе имели возможность обратиться к узким специалистам в выходные дни.

Новиков в ответ сообщил, что в период новогодних праздников будет усилена работа амбулаторно-поликлинического и лабораторного звена и создан резерв коек. При этом, сейчас в больницах уже свободны больше 35% мест.

Салехард, Николай Юрьев

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