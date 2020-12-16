Губернатор Ямала показал самый высокий рейтинг среди «губернаторов новой волны»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попал в число десяти «губернаторов новой волны» по версии Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Исследование «Губернаторы новой волны: общественное мнение и лучшие практики», подготовлено ЭИСИ совместно с ВЦИОМ и ИНСОМАР.

«Губернатором новой волны» Дмитрия Артюхова назвали 73% опрошенных на Ямале. Это самый высокий показатель среди всех десяти глав регионов. Также в список поппал глава Тюменской области Александр Моор, «губернатором новой волны» его посчитали 53% опрошенных. Губернатор Югры Наталья Комарова в десятку не попала.

Для описания «губернатора новой волны» использовались три ключевых критерия:

– Близкие к людям. Применяют новые подходы в управлении, опираясь на мнение жителей, которое получают в рамках диалога с ними. Занимая государственную должность, ведут себя не как чиновники, а как обычные люди, проявляющие эмоции.

– Решают проблемы. Способны решить важные проблемы региона, им можно доверить защиту от эпидемии и социальной нестабильности.

– Эффективные управленцы. Имеют соответствующий опыт и компетенции, позволяющие руководить регионом. Получили специальную подготовку.

На Ямале позитивный отклик нашли несколько решений Артюхова, в том числе выдача школьникам ноутбуков на время дистанционного обучения и отмена платы за детские сады для родителей, которые приняли решение не водить детей в образовательные учреждения во время пандемии, сообщил телеграм-канал «Ямал. Официально».

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 15.12.20

Жители Ямала смогут в новогодние каникулы обратиться за медицинской помощью к узким специалистам. В округе в праздники развернут дополнительные койки для коронавирусных больных. / На Ямале назначен куратор торговли, промышленности и инвестиций. / На Ямале выросло число жертв коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»