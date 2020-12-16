Главы городов и районов Ямала испугались прямого эфира губернатора Артюхова

Главы муниципалитетов Ямала боятся, что в предстоящий прямой эфир губернатора Дмитрия Артюхова смогут пробиться люди с реальными проблемами. Мэры не знают, чего ждать от прямой линии губернатора 20 декабря, утверждают источники «Нового Дня» в правительстве ЯНАО.

«Известно, что Артюхов категорически против срежиссированных спектаклей и подставных лиц, – говорит собеседник агентства. – Из этого чиновники делают вывод, что на эфир могут пробиться люди с реальными проблемами. И если губернатор начнет решать их прямо в онлайн-формате, то многим может не поздоровиться. Поэтому молчание правительства, отсутствие каких-то вводных и предупреждений очень напрягает». Есит неподтвержденная информация, что в проблемных муниципалитетах главы уже начали работу по снятию напряжения – встречаются с коллективами, ходят по улицам, всячески демонстрируют включенность в муниципальную повестку.

Источники сообщают, что в этот раз свыше нет никаких разнарядок. Раньше главам муниципальных образований было предписано смотреть эфир в рабочих кабинетах и быть готовыми к звонку губернатора, но в этом году тникаких правил на места не спущено. Впрочем, главы муниципалитетов уже внесли вечер 20 декабря в свой рабочий график.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что прямая линия будет, действительно, снабжена различными формами интерактива. Планируется применить ментиметр (инструмент голосования, обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории), различные формы связи с населением – как традиционный телефонный звонок, так и видеосвязь, и прямые включения с ямальских улиц и из учреждений и, конечно, соцсети.

Прямая линия губернатора Дмитрия Артюхова пройдет в эфире ОГТРК «Ямал-Регион» в 20 часов 20 декабря.

Салехард, Николай Юрьев

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