На Ямале сын убил мать моторной лодкой

В Тазовском районе сын задавил мать моторной лодкой. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, вечером 17 сентября 2020 года 29-летний житель села Гыда Тазовского района, вез по реке свою мать на моторной лодке «Обь-3». Мужчина при этом был пьян. На мелководье обвиняемый произвел маневр, при котором его мать выпала за борт. Женщина была без спасательного жилета. Она ударилась о борт, после чего оказалась под лодкой. Женщину зажало между дном реки и днищем лодки. От полученных при этом травм ока погибла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2.1 ст. 263 УК РФ). Обвиняемый полностью признал свою вину.

Тазовский район, Николай Юрьев

Тазовский район. Другие новости 16.12.20

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