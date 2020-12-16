На Ямале рассказали о новых умерших от коронавируса

На Ямале число скончавшихся от коронавируса достигло 294 человек. Оперштаб ЯНАО в среду, 16 декабря, сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

В Ноябрьске умерла женщина 72 лет. В Салехарде коронавирус унес жили 69-летней женщины и 79-летнего мужчины.

За последние сутки на Ямале заболели 192 человека. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 416 человек. Сейчас в больницах находятся 57 человекв тяжелом состоянии , один – в крайне тяжелом, 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди вахтовиков за сутки выявлено восемь случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4921 вахтового рабочего. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших Пуровском районе (28 заболевших), Надымском районе (27 случаев), в Новом Уренгое и Ноябрьске (по 26 человек).

Выздоровел за сутки 224 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 21 400 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 16.12.20

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