В ЯНАО возобновляют плановую медпомощь, прерванную из-за коронавируса

На Ямале возобновляется оказание плановой медицинской помощи, приостановленное из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

«Плановая медпомощь возобновляется во всех медучреждениях округа в полном объеме. Этого ждали и жители, и врачи», – цитирует Новикова пресс-служба правительства ЯНАО. Чиновник попросил жителей округа соблюдать при этом противоэпидемические меры безопасности.

Сейчас в ЯНАО приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация населения. Диспансеризация населения возобновится с января 2021 года. Медосмотры смогут пройти те северяне, которым нужна справка для трудоустройства или получения водительского удостоверения.

Оказание плановой медпомощи было частично приостановлено на Ямале в начале октября в связи с необходимостью привлечь большинство специалистов к лечению пациентов с ОРВИ и COVID-19.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 16.12.20

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