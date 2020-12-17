Ямал приблизился к психологической отметке в 300 умерших от коронавируса

На Ямале число жертв коронавируса приблизилось к тремстам. Оперштаб ЯНАО в четверг, 17 декабря, сообщил еще о троих умерших от COVID-19.
Всего коронавирус унес на Ямале 297 жизней. В Ноябрьске умерли женщина 59 лет и 60-летний мужчина. В Новом Уренгое скончался 56-летний мужчина.
За последние сутки на Ямале заболели 187 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 603 человек.
Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4932 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое и Надымском районе (по 22 заболевших), Ноябрьске и Салехарде (по 20 случаев COVID-19) и в Ямальском районе (19 больных).
Выздоровели за сутки 254 человека. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 21 654 человек.
Салехард, Николай Юрьев
Салехард. Другие новости 16.12.20
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