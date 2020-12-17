Ямал приблизился к психологической отметке в 300 умерших от коронавируса

На Ямале число жертв коронавируса приблизилось к тремстам. Оперштаб ЯНАО в четверг, 17 декабря, сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

Всего коронавирус унес на Ямале 297 жизней. В Ноябрьске умерли женщина 59 лет и 60-летний мужчина. В Новом Уренгое скончался 56-летний мужчина.

За последние сутки на Ямале заболели 187 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 603 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4932 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое и Надымском районе (по 22 заболевших), Ноябрьске и Салехарде (по 20 случаев COVID-19) и в Ямальском районе (19 больных).

Выздоровели за сутки 254 человека. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 21 654 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 16.12.20

В ЯНАО возобновляют плановую медпомощь, прерванную из-за коронавируса. / На Ямале рассказали о новых умерших от коронавируса. / На Ямале сын убил мать моторной лодкой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»