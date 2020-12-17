На Ямале на нарушение антикоррупционного законодательства наказали руководителя главной бухгалтерии региона

На Ямале за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафован директор «Централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО» Николай Еланцев. Он незаконно принял на работу бывшего госслужащего, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Проверкой прокуратуры выявлено, что на работу в ГКУ ЯНАО «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО» принят бывший государственный служащий департамента информационных технологий и связи ЯНАО. При этом, вопреки требованиям закона, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником не были направлены в установленный 10-дневный срок по прежнему месту его службы.

В отношении директора ГКУ прокурором было возбуждено административное дело о «незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» (ст. 19.29 КоАП РФ). Суд оштрафовал директора «ЦБ ОГВ ЯНАО» на 20 тыс рублей. Согласно данным из открытых источников, директором ГКУ ЯНАО «Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО» является Николай Еланцев.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 17.12.20

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