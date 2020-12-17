Власти Ямала высказались о введении локдауна на новогодние праздники

Оперативный штаб ЯНАО прокомментировал сообщения о предстоящем локдауне в регионе в связи с пандемией COVID-19. В четверг, 17 декабря, информация официально объявлена недостоверной.

«На Ямале и в других регионах распространяется сообщение о предстоящем локдауне. Эта информация не является достоверной», – сообщили в оперативном штабе.

Ранее в мессенджерах была распространена информация, что с 28 декабря по 17 января в ЯНАО ужесточается режим повышенной готовности. В частности, закрываются для посещения школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, театры, дома культуры, спортивные объекты и фитнесс-центры, все магазины, кроме продуктовых и другие объекты.

Салехард, Николай Юрьев

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