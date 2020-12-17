Сиротам на Ямале будут платить компенсацию за найм жилья

На Ямале принят закон, по которому дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получат дополнительную поддержку от округа. Законопроект, разработанный прокуратурой совместно с правительством ЯНАО, был единогласно одобрен депутатами заксобрания округа в четверг, 17 декабря.

Законом предусмотрена выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения. На компенсацию также имеют право лица, относившиеся к этим категориям, но уже достигшие возраста 23 лет.

Получатель компенсации должен не иметь собственного жилья. Компенсация будет выплачиваться в размере фактических расходов, но не более 25 тыс. рублей. Право на эти выплаты возникает с 1 января 2021 года.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 17.12.20

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