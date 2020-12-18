Ямал достиг психологической планки в триста умерших от коронавируса

На Ямале от коронавируса умерли 300 человек. Оперштаб ЯНАО в пятницу, 18 декабря, снова сообщил о троих умерших от COVID-19.

В Салехарде умерла 72-летняя женщина. В Новом Уренгое скончались мужчина 49 лет и 59-летняя женщина. Отметим, что почти 28% всех смертей от COVID-19 случились за последние 30 дней.

За последние сутки на Ямале заболели 188 человек. Всего в округе с начала пандемии коронавирус выявили у 29 791 человек.

Среди вахтовиков за сутки выявлено 11 случаев коронавируса. С начала пандемии коронавирус выявили у 4943 вахтовых рабочих. Среди муниципалитетов ЯНАО больше всего новых заболевших в Новом Уренгое (23 заболевших), Муравленко и Надымском районе (по 19 случаев) и в Ноябрьске (18 инфицированных).

Выздоровели за сутки 237 человек. С начала пандемии на Ямале от коронавируса излечились 21 891 человек.

Салехард, Николай Юрьев

Салехард. Другие новости 17.12.20

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